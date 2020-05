BILL GATES FINANCE L’OMS

BILL GATES finance et est le 1er donateur chaque année de l’OMS.

Pourquoi autant d’argent ?

Le multi-milliardaire veut s’imposer et s’impose dans le monde de l’industrie pharmaceutique ( médicaments, recherche, vaccins, nouvelles maladies, décisions mondiales etc )

Après des recherches on s’apperçoit que Bill Gates a été le pilier important pour déclarer par exemple le Corona virus covid 19 comme pandemie dans le monde.

Un moyen pour pouvoir vendre des vaccins par la suite pour cette maladie.

Des Professeurs de médecine, des prix nobels de santé, des chercheurs, ont déjà déclaré que le Covid 19 serait fabriqué par l’homme et non pas un virus venu par hasard dans le monde…

D’autres confirment que vers le moi de juin ce virus sera faible et aucune 2ème vague ou autre danger arrivera.

Mais ce n’est pas du gout des industriels Pharmaceutiques et de BILL GATES qui veut absolument mettre en vente un vaccin au plus vite et a même proposé de le tester en Afrique ( évite toutes procédure si des milliers de morts par le vaccin… des cobayes idéaux pour ces milliardaires).

La guerre des milliardaires est en route depuis des années…

La suite ?

Des vaccins obligatoires ( qui rapporteront des milliards )…

On parle deja de marqueurs et gps pour détecter des personnes touché par le covid 19, un moyen par la peur de pouvoir imposer la puce électronique humaine.

On parle du transfert de maladie par l’argent ( les espèces)… encore un moyen par la peur de pouvoir imposer le tout numérique et pouvoir contrôler chaque personne et chaque euro.

Nous perdons chaque jour des droits sociaux par l’excuse de la sécurité et de notre bien être…

Toutes ces choses qui arrivent nous les annonçons depuis des années…